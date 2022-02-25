Лавров назвал условие для переговоров России и Украины

25 фев. 16:15

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для переговоров между РФ и Украиной необходимо, чтобы вооруженные силы Украины сложили оружие.

"К переговорам мы готовы в любой момент, как только Вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Россиян не собирается нападать на них. "Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - цитирует Лаврова ТАСС.

При этом он обратил внимание на то, что Москва всегда выступала за продолжение переговорного процесса и шанс на это сохранялся до последнего.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.