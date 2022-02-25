В Госдуме предложили продлить программу льготной ипотеки на три года

25 фев. 15:50

Поддержать российскую экономику в условиях новых санкций могла бы помочь программа льготного ипотечного кредитования, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я бы здесь года на три хотя бы сделал такую программу, и дал возможность поддержать и людей, желающих улучшить жилищные условия, и экономику через развитие стройки", - сказал он в ходе видеоинтервью "Как Россия готовится к очередному пакету санкций от Евросоюза?".

Аксаков добавил, что уже сейчас бы посоветовал правительству и Центробанку продлить программу. "Это, в том числе, важно не только для решения проблем населения, а для того, чтобы простимулировать спрос населения на жилье. А строительство жилья - это развитие экономики, это такой синергетический эффект на многие другие сферы, связанные со строительством", - объяснил он.

Долгосрочная программа льготной ипотеки позволит гражданам планировать свою жизнь, а не бежать быстрее за кредитом, "потому что программа короткая".

Программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля 2022 года.