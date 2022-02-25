Полад Бюльбюль оглы: Азербайджан и Россия вывели отношения на новую ступень 

25 фев. 18:00

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении подписанной на этой неделе президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым Декларации о союзническом взаимодействии.



"В ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Это объемный документ, который поднимает на новый уровень стратегические отношения между Азербайджаном и Россией. Прошли переговоры между президентами. Состоялась очень конструктивная встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным, на которой были намечены новые рубежи экономического сотрудничества", - прежде всего напомнил посол.



"Этот официальный визит президента Ильхама Алиева необходимо расценивать как очень успешный, как новую ступень развития отношений между Азербайджаном и Россией. Документ еще требует практического исполнения, проведения в жизнь тех пунктов, которые есть, но в целом он на многие годы вперед определил развитие наших союзнических отношений", - подчеркнул Полад Бюльбюль оглы.



"Сегодня Азербайджан имеет союзнические отношения и с такой крупной державой, как Турция, и одновременно с такой великой страной, как Россия. Это тоже создает новую реальность трехстороннего формата. Конечно, мне как послу Азербайджана в РФ очень радостно, что Декларация о союзническом взаимодействии было заключено в ту каденцию, когда я здесь работаю, ведь она устанавливает долгосрочный курс развития наших связей", - заключил он.