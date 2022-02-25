РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

События на Украине отменили гран-при "Формулы-1" в Сочи

События на Украине отменили гран-при &quot;Формулы-1&quot; в Сочи

 Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи отменен в связи с военной операцией на Украине, сообщает пресс-служба "королевских гонок".

"Мы с грустью и шоком наблюдаем за событиями на Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение сложившейся ситуации. В четверг вечером "Формула-1", Международная автомобильная федерация (FIA) и команды обсудили позицию нашего вида спорта и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно", - сказано в заявлении.

1285 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version