Кадыров призвал Зеленского извиниться

25 фев. 15:24

Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед Владимиром Путиным.

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - заявил он в центре Грозного.

Он также подчеркнул, что самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы. "Мы обеспечили, мы уничтожили терроризм. Не просто терроризм - террористы были подготовлены сильными институтами, сильными государствами... Они в совершенстве владели русским языком и были направлены для развала России через Чечню. Были представители более 50 стран мира", - добавил глава республики.