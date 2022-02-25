Власти России обнародовали план противодействия западным санкциям

25 фев. 15:16

Министерство экономического развития России опубликовало на своем официальном сайте материал, в котором рассказало, как власти планируют противодействовать западным санкциям.

В министерстве отмечают, что РФ продолжит развивать всестороннюю интеграцию со странами Евразийского экономического союза (ЕЭАС), а также будут наращивать сотрудничество со странами Азии.

"Новые санкции исходят от стран, которые уже вводили против России ограничительные меры.Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз - продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время экономика России более устойчива, чем была в 2014 году. "Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы", - пояснили в МЭР.