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Власти России обнародовали план противодействия западным санкциям

Власти России обнародовали план противодействия западным санкциям

Министерство экономического развития России опубликовало на своем официальном сайте материал, в котором рассказало, как власти планируют противодействовать западным санкциям.

В министерстве отмечают, что РФ продолжит развивать всестороннюю интеграцию со странами Евразийского экономического союза (ЕЭАС), а также будут наращивать сотрудничество со странами Азии.

"Новые санкции исходят от стран, которые уже вводили против России ограничительные меры.Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз -  продолжим развивать всестороннюю интеграцию", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время экономика России более устойчива, чем была в 2014 году. "Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы", - пояснили в МЭР.

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