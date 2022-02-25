В Германии напомнили о последствиях отключения России от SWIFT

25 фев. 14:51

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что отключение России от SWIFT существенно скажется на экономике ФРГ.

Он отметил, что удивился, когда увидел сообщения СМИ, что только Берлин выступил против.

"Как я понял, помимо прочих, Франция, Италия высказали возражения. Здесь два пункта. Первый: этот принятый санкционный пакет очень хорошо подготовлен, он должен быстро вступить в силу. Отключение от SWIFT нужно было бы тщательно подготовить, это оказало бы существенное влияние на транзакции в Германии, для немецких компаний, для бизнеса с Россией, а также для оплаты поставок газа", - приводит его слова РИА Новости.