Эрдоган рассказал, какую ошибку допустила НАТО в ситуации с Украиной

25 фев. 14:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что НАТО не проявила должной решимости в ситуации с Украиной. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами в Стамбуле.

"Запад, страны ЕС и НАТО не смогли продемонстрировать решимость в отношении Украины. Они все дают ей советы", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

По словам Эрдогана, отношение Запада к Украине нельзя назвать ни дружбой, ни солидарностью.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.