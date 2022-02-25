Лидеры России и Китая обсудили Украину

25 фев. 14:41

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал.

Отмечается, Пекин выступает в поддержку урегулирования между Москвой и Киевом путем переговоров. Кроме того, Си в беседе с Путиным заявил, что в ситуации вокруг Украины нужно отказаться от менталитета холодной войны и уважать интересы безопасности.