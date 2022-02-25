Центробанк: карты всех российских банков работают, средства доступны клиентам

25 фев. 14:39

В Центробанке сообщили, что все карты российских банков продолжают работать на всей территории РФ, в том числе и банков, попавших под западных санкции.

"Все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени", - сообщили в пресс-службе Банка России в пятницу.

Без ограничений продолжают работать в России и карты, выпущенные банками, попавшими под санкции Запада.

"Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны. При этом клиенты банков, попавших под санкции (банков Группы ВТБ, "Совкомбанка", "Новикомбанка", "Промсвязьбанка", "Открытия") не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции", - уточняет регулятор.

Также карты попавших под санкции российских банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay.