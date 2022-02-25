Зеленский предложил Путину начать переговоры

25 фев. 14:36

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.