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Лига Европы: Тедеско встретится со "Спартаком"

Лига Европы: Тедеско встретится со &quot;Спартаком&quot;

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В результате жеребьевки определились следующие пары:

 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Црвена Звезда" (Сербия)

"Брага" (Португалия) – "Монако" (Франция)

"Порту" (Португалия) – "Лион" (Франция)

"Аталанта" (Италия) – "Байер" (Германия)

"Севилья" (Испания) – "Вест Хэм" (Англия)

"Барселона" (Испания) – "Галатасарай" (Турция)

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Спартак" (Россия)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта, ответные – 17 марта. Спартак свою домашнюю игру проведет на нейтральном поле решением УЕФА из-за военной операции на Украине.

Стоит отметить, что действующий тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско встретится со своим бывшим клубом.

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