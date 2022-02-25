Лига Европы: Тедеско встретится со "Спартаком"

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В результате жеребьевки определились следующие пары:
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Црвена Звезда" (Сербия)
"Брага" (Португалия) – "Монако" (Франция)
"Порту" (Португалия) – "Лион" (Франция)
"Аталанта" (Италия) – "Байер" (Германия)
"Севилья" (Испания) – "Вест Хэм" (Англия)
"Барселона" (Испания) – "Галатасарай" (Турция)
"РБ Лейпциг" (Германия) – "Спартак" (Россия)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта, ответные – 17 марта. Спартак свою домашнюю игру проведет на нейтральном поле решением УЕФА из-за военной операции на Украине.
Стоит отметить, что действующий тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско встретится со своим бывшим клубом.