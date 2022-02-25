Минсельхоз: угроз для продовольственной безопасности нет

25 фев. 14:20

У России незначительна потребность в импортных товарах, так что риски для продовольственной безопасности страны исключены, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков. Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены", - заверили в ведомстве.

Основными видами продовольствия, такими как зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыба, Россия обеспечивает себя полностью. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов также обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.