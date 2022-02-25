Германия готова принимать беженцев из Украины

25 фев. 14:17

В Германии готовы к приему беженцев из Украины. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга в Берлине заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Глава МВД сообщала о готовности к возможному приему беженцев", - цитирует его ТАСС.

По его словам, в Германии полагают, что сначала беженце направятся в Польшу. При этом Хебештрайт подчеркнул, что ФРГ предложила серьезную поддержку соседним странам на случай, если она потребуется.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.