Кремль расстроен переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

25 фев. 14:07

В Кремле сожалеют о принятом Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решении перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Жаль, конечно, что принято такое решение", - сказал он, отметим, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого футбольного мероприятия.

"Но принято [решение], так принято", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти 28 мая на "Газпром-Арене" в Санкт Петербурге. 25 февраля УЕФА объявил о переносе игры в Париж. Матч примет стадион "Стад де Франс".