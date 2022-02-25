В Москве почтили память жертв Трагедии в Ходжалы 1992 года 

25 фев. 13:30

Сегодня в Москве, в Еврейском центре толерантности состоялась акция памяти жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей 30 лет назад, 26 февраля 1992 года. В ту ночь в азербайджанский город Ходжалы ворвались боевики незаконных вооруженных формирований, организованные армянскими националистами, и нанятые ими солдаты и офицеры 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ. Они убили 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин. 5379 человек были изгнаны из города, 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.

Как подчеркнул посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, Трагедия в Ходжалы – это незаживающая рана азербайджанского народа. "Каждый год мы поминаем жертв трагедии, произошедшей в 1992 году, где в результате кровавой бойни погибли сотни ни в чем не повинных местных жителей только за то, что они были азербайджанцами. Но на этот раз мы отмечаем этот день с совершенно другим, особым чувством. Мы отмечаем его как народ-победитель, который изгнал оккупантов со своей земли, благодаря своей доблестной армии, своим отважным сыновьям под руководством сильного и мудрого верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержал долгожданную победу. Эта война вернула нам не только оккупированные азербайджанские территории, но и возможность старшему поколению смотреть в глаза младшим, а младшему поколению выполнить важнейшую историческую миссию освободителей Родины", - прежде всего сказал он.

"Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой, но, к сожалению, не единственной трагической страницей в ходе Карабахской войны. Время от времени в российской прессе звучат утверждения, что Карабахская война якобы началась с Сумгаитских событий. Это не так. Я хочу еще раз напомнить, что первая кровь пролилась не в Сумгаите, а гораздо раньше. Еще в 1983 году армянские экстремисты устроили резню в Зангибасарском районе АрмССР, убив четырех азербайджанцев и ранив несколько десятков. Несмотря на многочисленные жалобы и обращения, ни местная милиция, ни администрация никак не отреагировали на эти зверства. Даже после обращения в союзные органы так и не были проведены расследования, не открыты уголовные дела и никто по-настоящему не интересовался этими событиями. 24 апреля 1983 года армянские экстремисты устроили резню в Аскеранском районе, были убиты двое молодых азербайджанских парней, что вызвало широкий общественный резонанс в Азербайджане", - напомнил Полад Бюльбюль оглы.

"По нарастающей шло выдавливание многочисленного азербайджанского населения из Армении. Закрывались азербайджанские школы, шли массовые увольнения азербайджанцев с работы, они не принимались на лечение в больницы, слышали постоянные угрозы на улице и в общественных местах. Начиная с 1986 года почти половина населения была изгнана из Кафанского района АрмССР, а в октябре 1987 года, после отстранения выдающегося государственного, политического деятеля Гейдара Алиева от должности первого заместителя председателя Совета министров СССР, начинается массовое изгнание азербайджанцев с территории всей Армении. К большому сожалению, в этих событиях немалую роль играла тогдашняя армянская интеллигенция. Страшные события произошли в Гугаркском районе Армении. В ночь на 27 ноября 1988 года армянские боевики атаковали село Вартанлы, заживо сожгли 13 азербайджанцев и жестоко убили более 70 человек. Зверства против азербайджанцев имели место также в Гюмри. Из 21 тыс населения Масисского района 18 тыс жителей составляли азербайджанцы, которые вследствие этнической чистки были также изгнаны из своих земель", - поведал посол Азербайджана в России.

"Руководство Советского Союза во главе с Михаилом Горбачевым делало вид, что ничего не происходит. Все жалобы азербайджанцев в союзный центр оставались без ответа или же на них давались формальные отписки. В январе 1988 года азербайджанские беженцы из Армении, раненные, измученные, напуганные, тысячами стали прибывать в Баку. В общей сложности в то время было изгнано свыше 200 тыс азербайджанцев. Все эти люди, потерявшие в одночасье свои дома, все свое имущество, все, что у них было нажито, все, что они имели, концентрировались в Баку и в Сумгаите. Азербайджанские власти старались снять социальное напряжение, однако боль, гнев, обида, тяжесть утраты от смерти родных и близких не могли быть забыты. Изгнание азербайджанцев с территории Армении было лишь началом, можно сказать, прелюдией большого плана армянских сепаратистов. На втором этапе последовала этническая чистка Нагорного Карабаха, а затем и семи районов, вокруг него, населенных азербайджанцами", - указал Полад Бюльбюль оглы.

"Недавно в интернете появились кадры о концлагере в селе Карадаглы, где произошла одна из самых кровавых расправ над мирными жителями. В феврале 1992 года 68 жителей этого села были убиты самым жестким образом, 49 человек были взяты в плен, о них до сих пор нет никакой информации. В небольшом селе Агдабан Кельбаджарского района, состоявшем из 460 жителей, в феврале 1992 года было убито 99 человек и 140 человек было ранено. Это все статистика, цифр, от которых никто никуда не денется. Наконец, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в небольшом городе Ходжалы произошла одна из самых жестоких расправ над мирным азербайджанским населением. В одну ночь были убиты 613 человек, среди них старики, женщины и дети. Показания выживших свидетельствуют о неимоверной жестокости атакующих, которую ничем невозможно оправдать. Многие тела были обезображены или носили следы пыток. До сих пор никто не понес наказания за эти чудовищные преступления против человечности", - подчеркнул дипломат.

"В прошедшие годы представители азербайджанского народа в разных странах привлекали внимание к Ходжалинской трагедии, добиваясь, чтобы международные организации, правительства и парламенты разных стран мира дали оценку происходящему, признали случившееся актом геноцида. Законодательные органы многих государств, среди которых Босния и Герцеговина, Колумбия, Чехия, Мексика, Пакистан, Панама, Перу, Румыния, Гватемала, а также целый ряд штатов США приняли акты о признании геноцида Ходжалы. Хочу еще раз подчеркнуть, что Ходжалы – это самая кровавая, самая масштабная, но далеко не единственная трагедия, произошедшая за годы первой карабахской войны. Аскеран, Кафан, Гюмри, Зангебасар, Гугарк, Кушчулар, Карадаглы, Агдабан и Ходжалы. За каждым из этих названий – десятки, сотни невинно убиенных мирных жителей Азербайджана. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы мир больше узнал, чтобы осудил преступления против человечности, совершенные во время Карабахской войны. Как известно, для таких преступлений нет срока давности", - заявил посол Азербайджана в России.

Вслед за послом слово взял Орхан Керимов, родившийся в Карабахе в 1991 году. "Я являюсь одним из тех, кому повезло и удалось выжить. Моя семья из Карабаха. Мама у меня шушинка, из сердца Карабаха, а отец – агдамец, родом из поселка, который в свое время основал мой предок Керим-хан, до ХХ века это место называлось Карадаглы-Керимахан, и сегодня я ношу его фамилию Керимов. Я также родился в Агдаме, и мой сегодняшний характер основывается на том, что произошло в Агдаме. Моя семья до последнего не оставляла надежды и не покидала свои дома, мужчины оставались с оружием в руках. С детства моя мама передавала мне и моей сестре все то, что ей удалось там увидеть, через что она прошла и что пережила", - сказал он.

"Представьте, какой ужас пережили наши соотечественники, наши братья, сестры, бабушки и дедушки в Ходжалы в ту зловещую ночь 30 лет тому назад. Я думаю, мы можем только лишь представлять. Не дай Бог, чтобы мы это заново пережили. Но все то, что было, не сломило наш народ. Азербайджанцы - на самом деле очень сильные. В нашей истории было много этапов, которые могли сломить нас, но не сломили. Я горжусь нашей армией, горжусь нашими братьями, которые отдали свою жизнь за то, что мы сегодня могли хотя бы задуматься о возможности сесть спокойно в самолет и долететь до родного дома в Карабахе. Я хочу, чтобы эти черные страницы нашей истории ни в коем случае никогда не забывались", - призвал Орхан Керимов.

"Стоит только позабыть все то, что пережили наши родители, и история повторится. Мы не имеем права, чтобы 30 лет, 50 лет, 100 лет спустя могло повториться то, что произошло в Ходжалы 30 лет назад, что было в Шуше. Я хотел бы донести до молодого поколения эту мысль: нельзя забывать. Неважно, откуда ты родом, неважно, из какого ты города, неважно, родился ты в Азербайджане или в другой стране, каждый из нас – азербайджанец, каждый из нас – патриот. И ни в коем случае мы не имеем права забывать все то, что произошло", - заключил он.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы являются актом геноцида. "Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы еще раз вспомнить безвинных жертв – женщин, детей, стариков, больных, раненных – которых варварски погубили армянские вооруженные формирования. Господин посол очень емко и объемно привел историческую хронологию, что стало причиной огромной трагедии, которая затронула судьбы десятков миллионов людей, и как она рождалась. Ее породил армянский национализм и сепаратизм. Именно эти идеи стали детонатором развала Советского Союза, а затем привели к братоубийственной, кровавой и ужасной войне. На помощь армянским сепаратистам прибыли и боевики армянских террористических организаций с Ближнего Востока. Варварские террористические методы зачистки азербайджанского населения вызывают и сегодня, спустя 30 лет, ужас – кровь стынет в жилах", - сказал он.

"Самое главное, что мы должны сегодня сказать: прощения этим преступлениям нет. Те армянские политики, которые отдавали соответствующие преступные приказы, те армянские военнослужащие, которые эти приказы выполняли, те армянские террористы с Ближнего Востока, которые участвовали, пособничали в этих событиях, должны понести заслуженную ответственность. Это преступление против человечности, зверское военное преступление. Срока давности по таким преступлениям не существует. Политики и исполнители, виновные в ходжалинском геноциде, должны быть привлечены к судебной уголовной ответственности. Я абсолютно убежден, что нам в России на законодательном уровне необходимо официальное признание событий в Ходжалы актом геноцида азербайджанского народа. Будем добиваться, чтобы Госдума РФ приняла соответствующее решение, которое должно быть оформлено юридически", - сообщил Игорь Коротченко.

"Мы всегда были вместе с азербайджанским народом. В дни Второй Карабахской войны все прекрасно понимали, что Азербайджан ведет справедливую Отечественную войну за освобождение оккупированных территорий. Поэтому победа Азербайджана в Карабахской войне была исторически предопределена и неизбежна. Только что завершился официальный визит в Россию президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, были подписаны важные документы, определяющие стратегическое союзническое взаимодействие России и Азербайджана на ближайшие несколько десятилетий. Российское экспертное сообщество приветствовало этот визит. В лице Азербайджана мы видим надежного союзника, стратегического партнера России. Мы будем делать все для укрепления и развития российско-азербайджанских отношений. Одним из элементов такого укрепления будет наша общая память о ходжалинском геноциде и наше требование найти и покарать тех военных преступников, которые совершили это чудовищное преступление", - заключил главный редактор "Национальной обороны".