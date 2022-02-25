Путин посоветуется с членами Совета безопасности

25 фев. 13:48

Днем 25 февраля президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас у Путина достаточно напряженный график.

"Постоянно идут встречи, фактически с утра до ночи. Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также заверил, что Кремль будет информировать об этих беседах, передает ТАСС.