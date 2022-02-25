Спрос на железнодорожные билеты из Крыма вырос в шесть раз

25 фев. 13:37

В России наблюдается резкий рост спроса на билеты на поезда из Крыма в связи с перерывом до 2 марта в авиасообщении с югом России, пишет "Интерфакс".

По данным АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", билеты стали популярнее в шесть раз. Билеты на поезда "Таврия" по направлению Крымского полуострова также востребованы - спрос вырос вдвое.

Перевозчик пообещал в ближайшее время не менять цены на билеты "в зависимости от спроса и прочих факторов".

"На сегодняшний день в поездах №008 Севастополь - Санкт-Петербург, №028 Симферополь - Москва, №092 Севастополь - Москва с 24 по 28 февраля и с 1 по 6 марта 2022 года пассажирам были дополнительно предложены 4 958 билетов", - сообщили в компании, речь идет о дополнительных вагонах.