Талибы призвали Москву и Киев сесть за стол переговоров

25 фев. 13:14

Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" следит за ситуацией на Украине и призывает Москву и Киев к мирному урегулированию конфликта, сообщил в Twitter пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи при правительстве талибов.

Он отметил, что Кабул обеспокоен сложившейся ситуацией, и призвал враждующие стороны к диалогу. "Выражаем крайнюю обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Помимо этого, талибы попросили позаботиться о спасении афганских студентов и мигрантов на Украине.