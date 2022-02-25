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Полиция задержала мужчину, устроившего "кубанскую резню бензопилой"

Полиция задержала мужчину, устроившего &quot;кубанскую резню бензопилой&quot;

В Абинском районе Краснодарского края полицией был задержан мужчина, угрожавший оппоненту в дорожном конфликте убийством бензопилой.

В полицию обратился житель Краснодара - свидетель происшествия. По его словам в станице Холмской произошел дорожный конфликт, участников потасовки на перекрестке пытались разнять. Один из водителей достал из багажника своего автомобиля бензопилу и стал угрожать оппоненту.

Инцидент произошел около двух недель назад. Агрессивный водитель - 37-летний местный житель - задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Мужчине, грозившему устроить «кубанскую резню бензопилой» грозит до двух лет лишения свободы.

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