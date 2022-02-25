Меркель осудила операцию РФ на Украине

25 фев. 13:02

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые после ухода с должности прокомментировала российскую военную операцию на Украине.

"Эта... война... знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны. Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом", - сказала Меркель немецкому агентству DPA, пишет "Интерфаксу".

Она поддержала жителей Украины и президента Владимира Зеленского, а также высказалась в поддержку попыток международного сообщества остановить негативное развитие событий на Украине через переговорные каналы.