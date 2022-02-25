Российские миллиардеры из-за военной операции на Донбассе потеряли за день $38 млрд

25 фев. 12:39

Совокупное состояние российских миллиардеров за первый день военной операции на сократилось на $38,162 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

Больше всех потерял президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его состояние за день уменьшилось на $5,4 млрд, до $19,5 млрд.

Также большие потери понесли: глава "Новатэка" Леонид Михельсон (-$4 млрд); член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (-$3,9 млрд); председатель "Северстали" Алексей Мордашов (-$3,5 млрд); президент "Норильского никеля" Владимир Потанин (-$3,3 млрд).

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.