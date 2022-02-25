В Германии заявили, что "Северный поток-2" не будет запущен в ближайшие годы

25 фев. 12:38

В ближайшие годы не стоит ждать введения в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2", заявил лидер немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

"Не думаю, что в ближайшие месяцы или даже ближайшие годы трубопровод будет введен в эксплуатацию... думаю, временная приостановка продлится довольно долго", - поделился политик мнением в эфире радио Deutschlandfunk.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока-2", а США ввели санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.