В школах Крыма объявили выходной из-за потока "минирований"

Власти Крыма отменили в пятницу занятия во всех школах республики, причиной стала массовая рассылка сообщений о заложенных в учреждениях взрывных устройствах, пишет "Интерфакс".
"Принято решение из-за массовости поступающих сообщений отпустить детей по домам до понедельника в всех регионах", - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.
Власти региона назвали происходящее новой волной псевдоминирований.
В последний раз массовые "минирования" крымских школ случились 21 января. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, сообщения о минированиях поступают из-за границы.