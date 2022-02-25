В школах Крыма объявили выходной из-за потока "минирований"

25 фев. 12:12

Власти Крыма отменили в пятницу занятия во всех школах республики, причиной стала массовая рассылка сообщений о заложенных в учреждениях взрывных устройствах, пишет "Интерфакс".

"Принято решение из-за массовости поступающих сообщений отпустить детей по домам до понедельника в всех регионах", - рассказали в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Власти региона назвали происходящее новой волной псевдоминирований.

В последний раз массовые "минирования" крымских школ случились 21 января. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, сообщения о минированиях поступают из-за границы.