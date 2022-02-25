Ташкент присоединится к Евразийскому банку развития

25 фев. 12:10

Узбекистан готов сотрудничать со странами ЕАЭС и намерен присоединиться к Евразийскому банку развития, заявил премьер республики Абдулла Арипов.

"В настоящее время активно идет процесс по согласованию условий и процедур присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития", - приводит слова Арипова ТАСС.

Он отметил, что сейчас завершается согласование совместной дорожной карты по тесному взаимодействию профильных ведомств Узбекистана и департаментов ЕАЭК.

"Выражаем надежду на поддержку государств - членов ЕАЭС в одобрении и принятии данного документа, также прошу уважаемых коллег одобрить участие Узбекистана в таких инициативах, реализуемых в рамках ЕАЭС, как развитие электронной торговли, цифровизация железнодорожных перевозок, логистический проект "Агроэкспресс" и сотрудничество по климатической повестке, рассматриваемых на сегодняшнем заседании", - добавил премьер.

Арипов напомнил, что в марте и апреле текущего года Ташкент примет Международный инвестиционный форум и международную выставку "Иннопром: Центральная Азия". Он пригласил участников Евразийского межправительственного совета принять в них участие.