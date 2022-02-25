Крым готов помочь в становлении новой Украины

25 фев. 12:00

Крым готов оказать помощь в становлении новой Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, руководство республики готово оказать "любую помощь соотечественникам в становлении новой Украины как страны без националистической идеологии, которая формируется на основе наших традиционных ценностей", передает РИА Новости.

Константинов отметил, что в настоящее время Крым - является прифронтовым регионом и должен проявлять повышенную бдительность в ходе проведения боевых действий вблизи границ.