30 лет со дня Трагедии в Ходжалы 

Ровно 30 лет назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было совершено тяжелейшее военное преступление Карабахской войны: незаконные вооруженные формирования, организованные армянскими националистами, при поддержке наемников осуществили массовые убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. В тот день были убиты 613 ходжалинцев, включая 63 ребенка и 106 женщин, восемь семей погибли полностью, и всех их лишили жизни только за то, что они являлись азербайджанцами. Из города были изгнаны 5379 человек, 487 были ранены, еще 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.



Массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы были спланированы руководством националистического движения в Карабахе и Армении как акция устрашения. Одним из авторов идеи устроить показательную резню был "председатель Комитета обороны" карабахских сепаратистов Серж Саргсян, спустя 16 лет ставший президентом Армении. План нападения разрабатывал майор Сейран Оганян, который сейчас возглавляет фракцию националистического блока "Армения" в армянском парламенте, а при президенте Саргсяне занимал должность министра обороны.



Зимой 1992 года Оганян командовал 2-м батальоном мотострелкового 366-го полка Объединенных сил СНГ, который был нанят Саргсяном для атаки на Ходжалы наряду с 3-м батальоном того же полка под командованием Евгения Набокихина. К ним присоединились начштаба 1-го батальона Валерий Читчян и еще более 50 прапорщиков и офицеров 366-го полка. Все они – и солдаты, и командование – совершили военный мятеж и стали наемниками сепаратистов, целью которых был геноцид азербайджанского населения Ходжалы.

Город принял бой и сопротивлялся убийцам, в Ходжалы находились азербайджанские войска, но силы защитников и агрессоров были слишком неравны. Азербайджанские военнослужащие сделали все, чтобы как можно дольше замедлить продвижение боевиков и военных предателей и выиграть время для покидавшего город мирного населения, однако преступление против человечности было совершено.



Сегодня, спустя 30 лет, организаторы и исполнители этого преступления, не имеющего срока давности, все еще не привлечены к ответственности. Они утратили власть в Армении и проиграли Карабахскую войну, но по-прежнему спокойно живут в своих домах, участвуют в парламентских выборах, имеют депутатскую неприкосновенность. Трагедия в Ходжалы взывает к справедливости и должна ее получить.



Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" писатель Юрий Помпеев, автор книг "Карабахский дневник" и "Кровавый омут Карабаха", атака на Ходжалы была ярко выраженным, демонстративным геноцидом тюркского населения.



"Убивали и азербайджанцев, и турок-месхетинцев, выселенных из Ферганской долины в 1989 году – Азербайджан приютил и расселил их у себя. До сих пор главные виновники этой расправы, этого "коридора смерти" не наказаны, хотя они живы. И Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, тогдашние сепаратистские лидеры Карабаха, и командир 366 полка Юрий Зарвигоров (не участвовавший в злодеянии лично, поскольку он был мертвецки пьян после 23 февраля), и руководивший атакой командир второго батальона, будущий министр обороны Армении Сейран Оганян", - напомнил он.



"За нападение на Ходжалы все нанятые военные получили тогда деньги – рубли и доллары. Затем их перевели в Тбилиси, потом в Россию, где 366-й полк был расформирован. Организаторы и исполнители этого геноцида не понесли никакого наказания, и память о нем должна быть сохранена. В 1992 году он стал последней каплей, заставившей меня сесть и написать книгу "Кровавый омут Карабаха" – она начинается как раз с ходжалинской расправы. Эпиграфом к ней я поставил баяты в переводе Володи Кафарова: "Тьма нахлынула сюда, тонут горы, как суда. Может быть, уже настало время страшного суда"", - вспоминает Юрий Помпеев.



Военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов согласился с тем, что преступления армянских националистов в Ходжалы не теряют актуальности по сей день. "Люди, погибшие в Ходжалы, до сих пор не получили свою могилу. Известно, что они были захоронены в Агдаме, после чего армянские экстремисты вырыли их тела, лишив убитых даже места памяти. В глазах мирового сообщества преступление все еще не получило должную оценку, хотя кровь погибших взывает к осуждению этого преступления против человечности. Азербайджан сейчас готовит документы, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение соответствующей комиссии ООН", - сообщил он.



"Азербайджан сохранит память об этой трагедии навечно, как хранит и увековечивает память жертв холокоста организация "Яд Вашем" в Израиле. Насколько я знаю в Агдаме будет создан мемориал: часть города, сожженная дотла, будет оставлена в таком виде как напоминание, что может сделать человеческая ненависть на этнической почве. Жизнь многоэтнического и культурного общества невозможна без памяти об уроках прошлого. Так уж устроен человек, что если он о чем-то забывает, он склонен повторять даже самые страшные ошибки", - сказал Александр Артамонов.



В том, что Азербайджан не забудет о Трагедии в Ходжалы и будет добиваться для нее справедливости, можно быть уверенным. Завершение Карабахской войны и запуск послевоенного армяно-азербайджанского урегулирования дают надежду на то что, в обозримой перспективе, к примеру, после заключения полноценного мирного договора, власти Армении со своей стороны сделают необходимые шаги, чтобы виновные в геноциде были наказаны.