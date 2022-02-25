Воздушное пространство России закрылось для самолетов из Великобритании

25 фев. 11:48

Россия ограничила использование воздушного пространства для всех самолетов из Великобритании.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Данная мера принята в качестве ответных шагов на недружественные решения авиационных властей Великобритании в отношении ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или эксплуатирующихся лицом, связанным с Россией или зарегистрированных в РФ.