Минобороны РФ: Чернобыльская АЭС взята под полный контроль

В четверг российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Согласно сообщению, территория в районе ЧАЭС была взята под полный контроль подразделениями Воздушно-десантных войск России.
С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.
"Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме", - отметил Конашенков.
Персонал станции продолжает работу в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.
ЧАЭС расположена на Украине в 16 км от границы с Беларусью, в 110 км от Киева.