Минобороны РФ: Чернобыльская АЭС взята под полный контроль

25 фев. 11:45

В четверг российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Согласно сообщению, территория в районе ЧАЭС была взята под полный контроль подразделениями Воздушно-десантных войск России.

С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

"Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме", - отметил Конашенков.

Персонал станции продолжает работу в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

ЧАЭС расположена на Украине в 16 км от границы с Беларусью, в 110 км от Киева.