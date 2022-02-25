В Минобороны сообщили о сдаче более 150 украинских силовиков

25 фев. 11:34

Свыше 150 военнослужащих различных силовых структур Украины, сложили оружие в ходе военной операции ВС России и республик Донбасса, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям",- приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались недалеко от населенного пункта Николаевск. Также одно из подразделений морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они смогут вернуться к своим семьям.

Конашенков подчеркнул, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий всех сдавшиеся украинских военнослужащих отпустят домой.