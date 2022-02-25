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СКФУ проведет подготовительные курсы для выпускников из Донбасса

СКФУ проведет подготовительные курсы для выпускников из Донбасса

Северо-Кавказский федеральный университет организует подготовительные курсы для выпускников школ и средних профессиональных образовательных учреждений Донбасса, информирует пресс-служба СКФУ.

Уточняется, что преподаватели университета помогут выпускникам при  подготовке к поступлению в российские вузы. "Такое решение было принято руководством университета. Выпускники школ и средних профессиональных учебных заведений, эвакуированные из Донбасса, смогут проходить подготовительные курсы по каждому общеобразовательному предмету", - говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.

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