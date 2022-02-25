СКФУ проведет подготовительные курсы для выпускников из Донбасса

25 фев. 11:31

Северо-Кавказский федеральный университет организует подготовительные курсы для выпускников школ и средних профессиональных образовательных учреждений Донбасса, информирует пресс-служба СКФУ.

Уточняется, что преподаватели университета помогут выпускникам при подготовке к поступлению в российские вузы. "Такое решение было принято руководством университета. Выпускники школ и средних профессиональных учебных заведений, эвакуированные из Донбасса, смогут проходить подготовительные курсы по каждому общеобразовательному предмету", - говорится в сообщении пресс-службы учебного заведения.