В России выявили 123,5 тыс новых случаев коронавируса

25 фев. 11:20

За минувшие сутки в России выявлено 123 460 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - свыше 16 млн.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге - 7 572, Новосибирской области - 4 796, Красноярском крае - 4 759. В Москва новых случаев 3 333, в Московской области - 1 846, в Краснодарском крае - 1 629, в Крыму - 872, в Ставропольском крае - 859, в Адыгее - 520, в Кабардино-Балкарии - 418, в Дагестане - 369, в Карачаево-Черкесии - 186, в Ингушетии - 133, в Северной Осетии - 90, в Чечне - 63.

Общее число инфицированных в России достигло 16 052 028 человек.

Госпитализированы 14 937 человек, на 73% больше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 167 310 человек, с начала пандемии - 13 139 971 человек.

Умерли за сутки 787 пациентов, за все время - 349 365.