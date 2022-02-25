Аэропорт Сочи работает в штатном режиме

25 фев. 11:08

Международный аэропорт Сочи в пятницу вернулся к обычной работе.

"Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет", - информирует пресс-служба администрации города.

Потоки пассажиров внутри здания регулируют волонтеры.

"Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения - назначаются авиалайнеры большей вместимости", - добавили в пресс-службе.

В Сочи будет создан временный авиахаб, к которому подключат близлежащие аэропорты, сообщили в Минтрансе России.

Накануне Росавиация до 2 марта закрыла 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Воронежа, Геленджика, Симферополя, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Элисты.