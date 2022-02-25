На ВДНХ начались масленичные гуляния

25 фев. 10:56

Мероприятия, посвященные Масленице, будут проходить на ВДНХ с 25 февраля по 6 марта.

Гостей фестиваля ждут масленичные гулянья с хороводами, песнями, выступлениями уличных театров, творческими мастер-классами, лекциями.

"На некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация. В павильонах ВДНХ они проходят в формате COVID-free. При входе в них гостям старше 18 лет потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За павильоном №55 "Музей оптических иллюзий" ежедневно c 11:00 до 20:00 будет проходить ярмарка, где можно будет попробовать самые разнообразные блины, чай из самовара и пряники ручной работы.

Праздничная программа по случаю проводов зимы пройдет 6 марта с 14:00 до 19:00. Фестиваль "Нео-Масленица" пройдет 6 марта на Центральной аллее и площади Промышленности с 12:00 до 20:00 - в полдень состоится массовый хоровод, после него - показ мод, в 19:00 ожидается красочное мэппинг-шоу "Масленица".