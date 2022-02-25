Более 7 тыс жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

25 фев. 10:47

Более 7 тыс жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за сутки границу России в Ростовской области, проинформировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"По информации Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области за истекшие сутки границу России пересекли более 7 тыс. граждан", - сказал он.

Уточняется, что из региона в 15 субъектов РФ были отправлены 20 поездов с эвакуированными жителями Донбасса. Общее число беженцев превысило 12 тыс человек.