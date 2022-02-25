Продажи туров с кешбэком в России закроются 1 марта

25 фев. 10:47

Ростуризм досрочно завершит очередной этап программы туристического кешбэка в связи с исчерпанием выделенных на него средств.

"Если говорить о промежуточных итогах программы, то сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Воспользовалось уже почти 700 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. И, в соответствии с условиями, на карточки людям вернулось уже более 2,5 млрд рублей", - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в пятницу.

Продажи туров по программе прекратятся в ночь на 1 марта. "У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать", - отметила Догузова.