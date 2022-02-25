Нацбанк Грузии поддержит грузинское отделение ВТБ

25 фев. 10:34

Национальный банк Грузии готов помочь отделению Банка ВТБ в стране в случае возникновения проблем с ликвидностью из-за санкций Запада.

"Из-за военных действий России в отношении Украины США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели санкции против российской финансовой системы, в том числе АО "ВТБ банк Джорджиа", которое является членом Группы ВТБ. <...> В случае возникновения потребности в дополнительной ликвидности Нацбанк готов обеспечить банк соответствующей финансовой помощью", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Нацбанка Грузии.