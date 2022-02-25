ЕС готовит третий пакет антироссийских санкций

25 фев. 10:27

Лидеры стран Евросоюза на протяжении практически всего экстренного саммита в Брюсселе готовили третий пакет санкций против России в ответ на военную операцию на Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран Евросоюза.

Отмечается, что "практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций", куда может войти отключение России от системы SWIFT, однако общее решение на этот счет пока отсутствует. В частности, по словам источника, против данной меры выступает Германия.

Кроме того, представители стран Евросоюза говорили о включении в черный список президента России Владимира Путина, но и по этому вопросу нет единого решения.

Затрагивая возможные сроки ввода третьего пакета санкций, источник подчеркнул, что среди европейских лидеров пока нет четкого понимая о том, что может к этому привести. "Ближайшие день-два покажут, возможно", - добавил он.