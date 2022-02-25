iHerb прекратил прием заказов из России

25 фев. 10:00

Американская компания iHerb, занимающаяся продажей витаминов, БАДов и продукты питания, на неопределенный срок приостановила прием заказов из России.

"В связи с логистическими проблемами, на которые мы не в силах повлиять, в настоящий момент и на неопределенный срок мы не принимаем заказы для доставки в ваш регион", - говорится в заявлении на сайте компании.

В iHerb уточнили, что уже обработанные и отправленные заказы будут доставлены с задержкой до 30 рабочих дней. Уже оформленные заказы, если их не удастся доставить в течение 30 рабочих дней, будут отменены.