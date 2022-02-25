Запад замораживает активы российских банков

25 фев. 10:00

Вчера вечером и в ночь на 25 февраля страны Запада ввели ряд антироссийских санкций из-за военной операции Москвы на территории Украины. С обращением к своим гражданам выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, а также лидеры других западных стран.

Вечером 24 февраля британский глава правительства объявил о введении санкции против банка ВТБ и авиакомпании "Аэрофлот", запретив ее полеты не только в Великобританию, но и над территорией Королевства. Что касается банка, то здесь идет речь о полной заморозке активов. Кроме того, российские банки, против которых были введены санкции, будут полностью отключены от финансовой системы Великобритании, им будут недоступны расчеты в фунтах. В список вошли и "Ростех", "ОАК", "ОСК" и "Уралвагонзавод".

Помимо упомянутого выше, Лондон запретил экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Наложен также запрет на получение финансирования в Великобритании для РФ. Это может привести к тому, что российским компаниям будет отказано в размещении своих бумаг на Лондонской бирже, которая была у них крайне популярна.

Позже о своих санкциях объявил и американский президент Джо Байден. "Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", - сообщил он в своем обращении к американцам.

Новые американские ограничения коснутся российских чиновников, политиков и членов их семей. При этом он отметил, что Вашингтон не намерен вступать в военные действия с Россией на Украине. "Мы будем защищать каждый миллиметр земли НАТО", - добавил лидер США.

Далее американский лидер заявил, что Вашингтон и союзники ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. По его словам, такой шаг, в частности, "нанесет удар по их возможности модернизировать армию". Помимо этого, новые ограничения затронут российскую космическую программу, а также судостроение. Байден уточнил, что вводятся санкции и на экспорт в Россию.

"Специальные направленные на Россию меры Бюро промышленности и безопасности США устанавливают политику отказа от поставок важной продукции, на которую полагается Москва для своей оборонной сферы, аэрокосмической отрасли и для кораблестроения", - заявили в Минторге США, добавив, что ограничения коснутся "полупроводников, компьютеров, телекоммуникации, оборудование информационной безопасности, лазеров и сенсоров".

Кроме того, новые санкции затронут крупнейшие банки РФ, "которые вместе контролируют около $1 трлн". "Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", - сказал он.

Помимо этого, Байден сообщил, что 27 представителей Евросоюза, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия ограничат экспорт и запретят пользоваться своей валютой. "Мы ограничим возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах", - подчеркнул президент, добавив, что отключать Россию от системы SWIFT не планируется.

Стоит добавить, что Байден не исключил введения санкций против Владимира Путина. "Да, такой вариант есть", - отметил глава государства.

Что касается Евросоюза, то их санкции затронут 70% банковского рынка России и важные госкомпании, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Во-первых, этот пакет включает финансовые санкции, которые отрежут России доступ к большинству важных рынков капитала. Мы нацелены на 70% рынка банковских услуг РФ, а также на ключевые государственные компании, включая те, которые действуют в сфере обороны. Вторая часть санкций затронет энергетический сектор - ключевую экономическую область, которая приносит особую выгоду РФ. Наш запрет на экспорт ряда товаров ударит по нефти, сделав невозможным для России модернизацию НПЗ", - сказала она по итогам встречи лидеров ЕС.

По ее словам, санкции включают в себя также запрет на продажу авиазапчастей и оборудования российским авиакомпаниям, подчеркнув, что этот шаг - важный, так как очень много используемых в РФ пассажирских самолетов были произведены в США и Европе.

Фон дер Ляйен отметила, что визовые ограничения затронут "дипломатов и связанных с ними групп, а также бизнесменов: у них больше не будет привилегированного доступа в ЕС".

Кроме того, японский премьер Фумио Кисида ввел новый пакет санкций против России, в частности, речь идет об экспортных ограничениях. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию полупроводников и заморозку активов российских финансовых институтов.

Он также сообщил, что будет приостановлена выдача виз некоторым россиянам. Подобное решение ранее приняли ряд других государств, в том числе Чехия.