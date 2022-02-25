Ажиотаж на технику поднял цены в DNS на 30%

25 фев. 9:42

Ритейлер DNS, управляющий в России магазинами бытовой техники и электроники, поднял цены до 30% и не исключает новых повышений, причиной тому - ажиотажный спрос.

"Вчера (24 февраля) мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза", - написал в пятницу гендиректор сети Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что такой скачок спроса привел к росту цен. "Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста", - заявил глава DNS.

Алексеев предупредил, что "пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров", планировать что-то невозможно.