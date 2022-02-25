В Турции сообщили о праве российских кораблей проходить через проливы 

25 фев. 9:32

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что властистраны могут закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь информировал о том, что Украина Требует от Турции закрытия проливов для российских кораблей.

"К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран", - сказал он.

Далее он отметил, что Турция может ограничить проход российских военных кораблей через проливы, но Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы.