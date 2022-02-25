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Матвиенко назвала цель военной операции РФ на Украине 

Матвиенко назвала цель военной операции РФ на Украине 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что специальная военная операция России направлена на то, чтобы остановить милитаризацию Украины. 
"В соответствии с договорами, которые мы подписали с Донецкой и Луганской народными республиками, о взаимной помощи, сотрудничестве Россия объявила специальную военную операцию, чтоб понудить к миру, остановить идущую активнейшим образом милитаризацию Украины", - сказала она, отметив, что российской стороне "просто не оставили другого выбора". 
Соответствующее заиление было сделано в ходе выступления на VII межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". 

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