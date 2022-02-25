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В Симферополе "заминировали" три школы 

В Симферополе &quot;заминировали&quot; три школы 

Сообщения о минировании поступили на электронную почту трех школ Симферополя, учебные заведения эвакуируют, информирует пресс-служба города. 
"На электронную почту школ 3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании", - указано в сообщении. 
В пресс-службе уточнили, что на место выехали специалисты профильных служб.

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