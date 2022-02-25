Сообщения о минировании поступили на электронную почту трех школ Симферополя, учебные заведения эвакуируют, информирует пресс-служба города.
"На электронную почту школ 3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании", - указано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на место выехали специалисты профильных служб.
В Симферополе "заминировали" три школы
Сообщения о минировании поступили на электронную почту трех школ Симферополя, учебные заведения эвакуируют, информирует пресс-служба города.
1210 просмотров