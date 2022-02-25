В Симферополе "заминировали" три школы 

25 фев. 9:30

Сообщения о минировании поступили на электронную почту трех школ Симферополя, учебные заведения эвакуируют, информирует пресс-служба города.

"На электронную почту школ 3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании", - указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на место выехали специалисты профильных служб.