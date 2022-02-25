Макрон сообщил, что звонил Путину по просьбе Зеленского

25 фев. 8:05

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского. Чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться", - сказал глава Франции.

Он уточнил, что также "передал послание от Франции и послание" Зеленского президенту России. "Пока это не дало эффекта", - приводит слова Макрона РИА Новости.