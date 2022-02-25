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Мишустин проводит переговоры с Токаевым

Мишустин проводит переговоры с Токаевым

Глава российского правительства Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Планируется, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза, с акцентом на вопросы взаимодействия в области таможенного регулирования, механизм прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.

Кроме того, в ходе заседания стороны рассмотрят сотрудничество в промышленной сфере, передает РИА Новости.

 

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