Мишустин проводит переговоры с Токаевым

25 фев. 7:58

Глава российского правительства Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Планируется, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза, с акцентом на вопросы взаимодействия в области таможенного регулирования, механизм прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.

Кроме того, в ходе заседания стороны рассмотрят сотрудничество в промышленной сфере, передает РИА Новости.