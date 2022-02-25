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Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана

Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана

Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента), информирует местный портал Zakon.kz.

"Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности", - сообщила бывший парламентарий.

Далее она выразила благодарность казахстанцам, голосовавшим за партию "Нур Отан" ("Свет отечества"), однопартийцам и руководству страны за оказанное доверие.

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