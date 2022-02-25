НАТО проведет экстренный саммит по Украине

25 фев. 7:06

Экстренный саммит НАТО по Украине в формате видеоконференции начнется в пятницу в 17:00 мск, говорится в распространенном Белым домом рабочем графике президента США Джо Байдена.

"9:00 (17:00 мск). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг нее", - приводит документ ТАСС, уточяня, что перегоовры пройдут в закрытом для прессы формате.

Ранее Байден заявлял, что участники саммита рассмотрят все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности.