Лидеры стран Евросоюза договорились о дополнительных санкциях против России

25 фев. 3:25

Страны Европейского союза введут новые санкции в отношении России, которые повлекут за собой массивные и серьезные последствия для РФ за ее действия. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Договоренность о санкциях была достигнута на внеочередном саммите лидеров стран ЕС.

Новые ограничительные меры затронут финансовый сектор, энергетику и транспорт, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, включение в списки дополнительных российских физических лиц, передает РИА Новости.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил в своем обращении к гражданам, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.