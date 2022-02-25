"Аэрофлот" отменил рейс Москва-Лондон

25 фев. 6:45

"Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании отменяет 25 февраля рейс SU2578 из Москвы в Лондон, информирует пресс-служба воздушной гавани.

Накануне глава британского правительства Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании.

"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" отменяет 25 февраля 2022 года рейс SU2578 из Москвы в Лондон. Пассажирам предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, либо возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты", - приводит сообщение РИА Новости.